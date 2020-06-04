Чехия планирует расширить возможности для выдачи виз украинцам

4 июня, 2020, 19:02

На этой неделе в Украине возобновили работу еще 7 визовых центров чешских дипломатических представительств, а также визовая секция Посольства Чешской республики в Киеве, которые расширяет возможности выдачи виз украинским гражданам

Об этом говорится на сайте МИД Чехии.

"Чешским компаниям не хватает работников из Украины. К сожалению, мы пока ограничены мерами, которые предпринимает украинское правительство", - заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Петршичек заметил, что доволен в связи с тем, что с момента открытия чешского консульства во Львове 14 дней назад, количество заявлений на получение виз возросло в десятки раз - около 600 против 60. Сервисно-визовые центры будут интенсифицировать свою работу.

Отмечается, что принимаются заявления на визы для сезонных работников, медицинских работников, транспортников, работников критической инфраструктуры, пищевой промышленности и др. Также принимаются заявления на получение вида на жительство по программе квалифицированного работника, если это касается медицинских или социальных работников, ученых. Могут подаваться снова студенты и аспиранты и ряд других категорий граждан.

Обновлены обработки заявлений на получение карточки работника, которые были представлены в объявлении чрезвычайного положения в Чехии. Они касаются нескольких тысяч украинских работников, которые получат свои рабочие визы.

С 15 июня визовый центр во Львове возобновит прием заявлений на получение карточки работника в рамках Программы для квалифицированных работников после паузы, вызванной введением чрезвычайного положения в Чешской Республике.

Напомним, с середины июня чехи снова получат возможность свободно путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус по прибытии

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