Беспорядки в США: погибший афроамериканец Флойд был заражен коронавирусом

4 июня, 2020, 10:37

Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб после его задержания в Миннеаполисе, болел COVID-19

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полный отчет о вскрытии от судмедэкспертов штата Миннесота.

"У Флойда диагностировали COVID-19 в апреле. В отчете судмедэкспертов подчеркивается, что вирус не был фактором, способствовавшим смерти мужчины", - говорится в сообщении.

В отчете также констатировали, что Флойд "получил первоочередную медицинскую помощь на месте, а затем и в Медицинском центре округа Хеннепин, однако, реанимировать его не удалось".

В результатах вскрытия также отмечается, что человек якобы имел ишемическую и гипертоническую болезнь сердца, интоксикацию опиоидным анальгетиком фентанилом, а еще - употреблял накануне метамфетамин. В то же время патологоанатом Майкл Баден, который проводил независимую аутопсию по заказу родственников умершего, во время судебного заседания заявил, что у Флойда "не было проблем со здоровьем, которые могли бы способствовать смерти".

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.

Сообщалось, что Трамп может задействовать военных для прекращения уличных беспорядков.

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