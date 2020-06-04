Баканов отверг предположения о "секретных тюрьмах СБУ", назвав это российской пропагандой

4 июня, 2020, 20:12

В Украине нет "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека с подачи пророссийских пропагандистов

Об этом глава Службы безопасности Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства, сообщил пресс-центр органа.

"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю - у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов", - сказал он.

Баканов отметил, что в СБУ обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток.

"Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижение достоинства человека", - сообщил он.

Баканов отметил, что с 2017 года в СБУ действует специальная группа для сотрудничества с международными и правозащитными организациями.

"Мы детально изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности - не исключение ", - резюмировал глава СБУ.