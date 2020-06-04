Австралийские экоактивисты от имени редкого поссума выиграли суд у лесозаготовительной компании
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на издание The Conversation .
Активисты отметили, что компания уничтожает среду для обитания поссумов, находящихся под угрозой вымирания.
Федеральный природоохранный закон предусматривает, что лесозаготовки, изменение климата и пожары больше всего угрожают существованию животных, поэтому обязывает лесозаготовительные компании оценивать негативное влияние своей деятельности на животных.
В то же время по так называемым "региональным лесным угодьям" лесозаготовительные компании освобождаются от федеральных законов.
Федеральный суд постановил, что VicForests возбудила пункты "Кодекса правил для производства древесины" 2014 года. В частности, компания не проводила обследование лесов, чтобы понять, как сохранить места обитания животных.
Суд также признал, что компания нарушила закон, поскольку ее деятельность негативно влияет на существование как минимум двух видов.