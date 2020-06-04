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Espreso.tvОбществоАвстралийские экоактивисты от имени редкого поссума выиграли суд у лесозаготовительной компании

Австралийские экоактивисты от имени редкого поссума выиграли суд у лесозаготовительной компании


фото: twitter.com/wlt_au
Австралийские экоактивисты выиграли дело над лесозаготовительной компанией, иск они подали от имени редкого поссума - Leadbeater

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на издание The Conversation .

Активисты отметили, что компания уничтожает среду для обитания поссумов, находящихся под угрозой вымирания.

Федеральный природоохранный закон предусматривает, что лесозаготовки, изменение климата и пожары больше всего угрожают существованию животных, поэтому обязывает лесозаготовительные компании оценивать негативное влияние своей деятельности на животных.

В то же время по так называемым "региональным лесным угодьям" лесозаготовительные компании освобождаются от федеральных законов.

Федеральный суд постановил, что VicForests возбудила пункты "Кодекса правил для производства древесины" 2014 года. В частности, компания не проводила обследование лесов, чтобы понять, как сохранить места обитания животных.

Суд также признал, что компания нарушила закон, поскольку ее деятельность негативно влияет на существование как минимум двух видов.

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