Аваков за период в должности министра лишь трижды пришел на заседание профильного комитета, - "Честно"
Об этом сообщает движение "Честно".
Согласно Конституции Украины, Кабмин подконтролен и подотчетен Верховной Раде, а парламент, в свою очередь, контролирует деятельность правительства. Эти нормы, конечно, касаются не только Кабмина в целом, но и каждого министра.
Подотчетность и подконтрольность министра внутренних дел Верховной Раде, в частности, означает, что он должен посещать заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на которые его приглашают.
Однако, как свидетельствует ответ секретариата комитета, Аваков проигнорировал 91% таких приглашений
Всего в течение каденции Верховной Рады 8-го созыва (2014-2019) Арсена Авакова приглашали на заседание профильного комитета 29 раз, однако лично он присутствовал лишь трижды:
- 10 декабря 2014 г. (рассмотрение расследования похищения активистов Майдана),
- 13 мая 2015 г. (представление стратегии реформирования органов внутренних дел),
- 6 февраля 2019 г. (рассмотрение вопроса подготовки к выборам).
- Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что министр внутренних дел Арсен Аваков 5 июня отчитается в Верховной Раде о последних событиях, в частности о деле пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке.