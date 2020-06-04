Аваков за период в должности министра лишь трижды пришел на заседание профильного комитета, - "Честно"

4 июня, 2020, 18:40

Министра внутренних дел Арсена Авакова 32 раза приглашали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, однако он приходил только трижды

Об этом сообщает движение "Честно".

Согласно Конституции Украины, Кабмин подконтролен и подотчетен Верховной Раде, а парламент, в свою очередь, контролирует деятельность правительства. Эти нормы, конечно, касаются не только Кабмина в целом, но и каждого министра.

Подотчетность и подконтрольность министра внутренних дел Верховной Раде, в частности, означает, что он должен посещать заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на которые его приглашают.

Однако, как свидетельствует ответ секретариата комитета, Аваков проигнорировал 91% таких приглашений

Всего в течение каденции Верховной Рады 8-го созыва (2014-2019) Арсена Авакова приглашали на заседание профильного комитета 29 раз, однако лично он присутствовал лишь трижды:

10 декабря 2014 г. (рассмотрение расследования похищения активистов Майдана),

13 мая 2015 г. (представление стратегии реформирования органов внутренних дел),

6 февраля 2019 г. (рассмотрение вопроса подготовки к выборам).