Андрей Иванович, напишите письмо и давно созданная нами комиссия начнет работать, - Княжицкий обратился к Садовому

4 июня, 2020, 13:47

Львовские депутаты давно обеспокоены злоупотреблениями, связанные с утилизацией бытовых отходов во Львове

Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

По его словам, львовские депутаты давно обеспокоены мафиозными злоупотреблениями, связанные с утилизацией бытовых отходов во Львове, с системной бездействием в решении экологических проблем города.

"Уже давно мы решили создать следственную комиссию по этому вопросу. И сформировали такую комиссию. Фракция ЕС еще в начале мая делегировала меня в комиссию. И комиссия давно была бы проголосована, если бы мы не ожидали вхождения представителя партии" Самопомощь ", который обещает войти в нее, но все еще не подал документы ", - написал Княжицкий.

Он также пишет, что с удивлением прочитал обращение городского головы Львова Андрея Садового к голове Верховной Рады с просьбой создать такую комиссию.

"Андрей Иванович, напишите письмо депутату "Самопомощи "с просьбой предоставить документы и давно созданная нами комиссия начнет работать. Вот письмо нашей фракции, которая меня туда давно делегировала", - резюмирует Княжицкий.