Американца Вечирка, который в бензовозе въехал в толпу протестующих, освободили из заключения

4 июня, 2020, 08:10

Американца украинского происхождения Богдана Вечирка, который в бензовозе въехал в толпу протестующих, освободили из заключения, не выдвинув обвинений

Впрочем, по данным правоохранителей, расследование продолжается, сообщает Голос Америки .

В штате Миннесота подозреваемых могут содержать без официально выдвинутых обвинений в течение 36 часов. В случае Вечеринка этот срок истек.

35-летнего американца арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин. В воскресенье вечером вечеринки, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих , которые двигались в сторону скоростной автострады.

Местные СМИ в Миннесоте сообщают, что он заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость. Протестующие успели убежать, и во время происшествия никто из них не пострадал. Когда водитель остановился, его грузовик окружили протестующие.

На фотографиях заметно, что Вечирка избили. Его лицо и передняя часть тела имеют синяки и следы крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, в Вечирка диагностировали ранение, не угрожающие его жизни.

Прокуроры могут обвинить Вечирка позже, если найдут доказательства его виновности. Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что в начале расследования действия Вечирка выглядели как намеренные, но может оказаться, что это случилось не нарочно.

Вечирко работает как независимый контрактор на компанию по перевозке грузов Ken Advantage. В компании заявили, что готовы полностью сотрудничать со следствием.

В украинском обществе штата Миннесота описывают Вечирка как "украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека". Вечирко воспитывался в семье евангельских христиан.

По словам источников в украинском обществе, семья Вечирка эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет. Они переехали в статусе религиозных беженцев. Его семья - из Червонограда Львовской области.