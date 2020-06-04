Адвокат Порошенко обвинил ГБР в нарушении закона по ходатайству о принудительном приводе на допрос

4 июня, 2020, 16:31

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань обвинил ГБР в нарушениях после решения Печерского суда Киева, который позволил принудительный привод Петра Порошенко на допрос в бюро

Об этом адвокат Игорь Головань написал в Facebook.

"Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. Который раз нагло нарушен закон.

В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата", - отметил адвокат.

Статья 482-2 УПК называется "Особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержание, избрание меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата Украины"

"Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием народного депутата Украины. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить народного депутата Украины о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска", - говорится в выписке из статьи.

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Головань заявил, что Петра Порошенко о судебном заседании информировали и к участию в нем не приглашали.

"Ни Печерский суд, ни генерального прокурора, ни следователей ГБР требования законов не волнуют. Видим очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины", - прокомментировал Игорь Головань.

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