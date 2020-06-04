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Espreso.tvОбщество172 ребенка убиты или ранены, 430 тыс. - травмированы психологически: Украина в ООН напомнила о последствиях агрессии РФ на Донбассе

172 ребенка убиты или ранены, 430 тыс. - травмированы психологически: Украина в ООН напомнила о последствиях агрессии РФ на Донбассе


фото: facebook.com/UKRinUN
Украина напомнила в ООН о детях - жертвах российской агрессии в Донбассе

Об этом говорится в обращении Постоянного представительства Украины при ООН на официальной странице в сети Facebook.

"В Международный день невинных детей - жертв агрессии мы хотим напомнить об уродливом лице российской агрессии на востоке Украины, где 172 ребенка погибли или получили ранения; разрушено 750 учебных заведений; 430 тыс. детей страдают от психологических ран, 2 миллиона детей, женщин и мужчин подвергаются опасности мин", - отмечается в сообщении.

При этом украинская сторона призвала международное сообщество к активным действиям.

"Мы должны действовать, чтобы защитить наиболее уязвимых людей", - подчеркнули в представительстве.

 

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