Водочный магнат Черняк хочет подать в суд на журналистов, которые сообщили о его лжи в соцсетях

3 июня, 2020, 14:28

Глава холдинга Global Spirits, владелец бренда "Хортица" Евгений Черняк намерен судиться с журналистами издания "Буквы" за новость о том, что он подделал своё сообщение в соцсети

Об иске сообщает издание "Буквы".

30 мая журналисты опубликовали новость, в которой рассказали, что Черняк взял сообщение от 2018 года с цитатой песни Владимира Высоцкого и полностью его изменил, написав "прогноз" на 2020 год. После этого он перепостил сообщение и заметил, что все, о чем он писал, сбылось.

"Зафиксируйте прогноз: ровно через два года будет пандемия. Неизвестный вирус спровоцирует кризис. Цена на нефть упадет до исторического минимума. Границы стран будут закрыты. Илон Маск будет пытаться запускать пилотируемые ракеты, но получится у него не сразу. Май будет холодным, как октябрь. Появится новая социальная сеть, которая будет равна по популярности YouTube и будет состоять из видео различных пользователей. США и Китай будут бороться за мировое первенство. В результате все будет хорошо! Да, и всем очень пригодится чувство юмора. Проверим через два года этот прогноз", - так выглядел видоизмененный пост.

Так выглядит история редактирования сообщения в Facebook:

Перепост видоизмененного сообщения:

После того, как пользователи сети и журналисты начали откровенно смеяться над ложью, Черняк пост удалил.

Как отметили в издании, причина иска - информация, содержащаяся в их публикации. Адвокаты водочного магната назвали ложью информацию журналистов о том, что Евгений Черняк проводит платные бизнес-форумы.

"В суде Черняку необходимо будет доказывать связь между распространенной информацией и вредом, который она причинила. Объяснять, в чем именно этот вред заключается и каким образом информация повлияла на его репутацию. Ранее суд отказал его компании "Имидж холдинг" в удовлетворении иска о защите деловой репутации, поскольку не было доказано, что его деловая репутация была нарушена", - пояснил адвокат издания.

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