Во время беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек, - AP
Как сообщает Associated Press, также десятки людей были ранены.
По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.
Отмечается, что большинство погибших - афроамериканцы.
По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.
"Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы уважаем наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!", - написал Трамп в Twitter.
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.
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