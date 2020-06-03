Во время беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек, - AP

3 июня, 2020, 15:05

В США в ходе массовых беспорядков и погромов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, погибли не менее 11 человек

Как сообщает Associated Press, также десятки людей были ранены.

По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.

Отмечается, что большинство погибших - афроамериканцы.

По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.

"Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы уважаем наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!", - написал Трамп в Twitter.

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Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.