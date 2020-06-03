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Espreso.tvОбществоВесной СБУ сообщила о подозрении 11 функционерам и предводителю боевиков "ЛНР"

Весной СБУ сообщила о подозрении 11 функционерам и предводителю боевиков "ЛНР"

В течение последних трех месяцев сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям "министерств", "администраций" и "депутатам" так называемой ЛНР

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди подозреваемых - руководители фейковых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", три "депутата народного совета", два "заместителя глав местных администраций", два "чиновника министерств" и главарь боевиков по прозвищу "Нуф", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, организацию незаконного лишения свободы и участие в деятельности террористической организации. Судом дано разрешение на задержание подозреваемых.

Сейчас злоумышленники объявлены в розыск. Всего за последние три года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд. Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации.

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