 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВеликобритания предложит гражданство жителям Гонконга, если закон Китая о нацбезопасности вступит в силу, - Джонсон

Великобритания предложит гражданство жителям Гонконга, если закон Китая о нацбезопасности вступит в силу, - Джонсон

Жители Гонконга смогут получить гражданство Великобритании, если скандальный закон Китая о безопасности вступит в силу

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для Times, пишет ВВС .

По его словам, Великобритания изменит свои иммиграционные правила и предложит миллионам людей в Гонконге "путь к гражданству".

Читайте также: Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

Джонсон отметил, что 350 тыс. жителей Гонконга имеют паспорта британских граждан за рубежом (BNO), а еще 2,5 миллиона человек, родившихся до 1 июля 1997 года, могут получить такие документы. Кроме того, владельцам этих паспортов в будущем будут давать годичное разрешение на пребывание на территории Великобритании.

Читайте также: Антикитайские протесты: Тайвань пообещал активно помогать народу Гонконга

Накануне китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать