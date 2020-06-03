Великобритания предложит гражданство жителям Гонконга, если закон Китая о нацбезопасности вступит в силу, - Джонсон

3 июня, 2020, 15:50

Жители Гонконга смогут получить гражданство Великобритании, если скандальный закон Китая о безопасности вступит в силу

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для Times, пишет ВВС .

По его словам, Великобритания изменит свои иммиграционные правила и предложит миллионам людей в Гонконге "путь к гражданству".

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Джонсон отметил, что 350 тыс. жителей Гонконга имеют паспорта британских граждан за рубежом (BNO), а еще 2,5 миллиона человек, родившихся до 1 июля 1997 года, могут получить такие документы. Кроме того, владельцам этих паспортов в будущем будут давать годичное разрешение на пребывание на территории Великобритании.

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Накануне китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.