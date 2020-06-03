В военной части Киева подтвердили 27 случаев заражения COVID-19 - Медсилы

3 июня, 2020, 20:17

В расположенной в Киеве военной части А0105, где зафиксирована вспышка коронавируса, проведена заключительная дезинфекция и ПЦР-тесты 150 служащим воинской части

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"Представители Медицинских сил Вооруженных Сил Украины провели ряд мероприятий по поддержанию надлежащего санитарного и эпидемического благополучия на объектах военной части А0105. Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена заключительная дезинфекция в очаге заболевания площадью 1800 квадратных метров. Медицинской службой воинской части проведена активная работа по выявлению возможных контактных лиц и их изоляция. Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командиру воинской части было вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

По состоянию на 10:00, 3 июня, в военной части А0105 болеет 27 человек. Из них 5 человек находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.