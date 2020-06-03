В Украине вводят в обращение монету 10 грн, на реверсе - портрет Мазепы

3 июня, 2020, 07:19

Со среды, 3 июня, в Украине вводится в обращение монета номиналом 10 гривень

Монета номиналом 10 грн должна постепенно заменить бумажную купюру, передает Еспресо.TV.

На реверсе монеты номиналом 10 гривень изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Монета номиналом 10 гривень станет последней в обновлении банкнотно-монетного ряда гривни. До этого сменили моменты в 1 и 2 гривни, а также добавили момента номиналом в 5 гривень.

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