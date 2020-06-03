В течение дня в зоне ООС зафиксирован 1 обстрел со стороны оккупантов
3 июня, 2020, 18:12
3 июня оккупанты 1 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки.
В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.
С начала сегодняшних суток потерь вследствие вражеских обстрелов нет.