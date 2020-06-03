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Espreso.tvОбществоВ течение дня в зоне ООС зафиксирован 1 обстрел со стороны оккупантов

В течение дня в зоне ООС зафиксирован 1 обстрел со стороны оккупантов

3 июня оккупанты 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

С начала сегодняшних суток потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

 

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