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Espreso.tvОбществоВ США разбился вертолет, есть погибшие

В США разбился вертолет, есть погибшие


фото: thereporter
В результате авиакатастрофы вертолета в городе Фэрфилд, что в американском штате Калифорния, погибли три человека

Об этом сообщает местная газета Vacaville Reporter со ссылкой на местную полицию.

"Три человека погибли в результате авиакатастрофы вертолета в Фэрфилд", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, вертолет типа Bell 206 по неизвестным причинам врезался в линии электропередач и разбился.

В результате аварии около 38 тысяч человек на несколько часов остались без света и сгорело более 20 тысяч квадратных метров травы.

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Сейчас Национальный совет по вопросам безопасности транспорта США устанавливает причины трагедии.

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