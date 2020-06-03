В Париже двадцатитысячная толпа устраивала пожары из мусора и сжигала американские флаги
Об этом сообщает Европейская правда.
Демонстранты собрались у здания суда, несмотря на запрет полиции, которая заявила, что существуют риски социальных волнений и опасности для здоровья от больших скоплений людей из-за пандемии коронавируса.
Через некоторое время группа протестующих установила баррикады вокруг проспекта де Клиши, где расположен суд, а также устроила несколько пожаров из мусора.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.
Массовые демонстрации также состоялись в Лионе, Марселе и Лилле.
Vives tensions avant un retour au calme.premiers tirs de lacrymo à déplorer , tirés du TGI de Paris, et quelques mouvements de foule #JusticepourAdama #BeaumontsurOise #JusticepourTheo #AdamaTraore #blacklivesmatter #GeorgeFloyd #BlackOutTuesday pic.twitter.com/YD7KKGz4VZ- Thibault Izoret (@ TIM_7375) June 2, 2020
24-летний Траоре умер в машине, когда его везли в полицейский участок после ареста из-за ссоры в районе Валь-д'Уаз к северу от французской столицы. Его смерть вызвала тогда массовые протесты по всей стране.
На прошлой неделе новые судебные экспертизы сняли ответственность с жандармов за смерть Траоре.
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.
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