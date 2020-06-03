В Париже двадцатитысячная толпа устраивала пожары из мусора и сжигала американские флаги

3 июня, 2020, 10:58

Более 20 тысяч человек собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адамы Траоре, который погиб во время полицейской операции 2016 года, смерть которого некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США

Об этом сообщает Европейская правда.

Демонстранты собрались у здания суда, несмотря на запрет полиции, которая заявила, что существуют риски социальных волнений и опасности для здоровья от больших скоплений людей из-за пандемии коронавируса.

Через некоторое время группа протестующих установила баррикады вокруг проспекта де Клиши, где расположен суд, а также устроила несколько пожаров из мусора.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

Массовые демонстрации также состоялись в Лионе, Марселе и Лилле.

24-летний Траоре умер в машине, когда его везли в полицейский участок после ареста из-за ссоры в районе Валь-д'Уаз к северу от французской столицы. Его смерть вызвала тогда массовые протесты по всей стране.

На прошлой неделе новые судебные экспертизы сняли ответственность с жандармов за смерть Траоре.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.