В МАУ анонсировали дату первого рейса после карантина

3 июня, 2020, 18:18

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" 5 июня возобновит регулярные рейсы Киев - Одесса - Киев

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, вылетит рейс из Киева в Одессу, а в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, вернут отдыхающих из Одессы в Киев.

Билет из Киева в Одессу обойдется от 1 514 грн, а в обратную сторону от 1 497 грн.

"Помните о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты - маски и необходимость соблюдения социальной дистанции в аэропорту", - говорится в сообщении.

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