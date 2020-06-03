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Espreso.tvОбществоВ мае в Украине выросла смертность от коронавируса, - МОЗ

В мае в Украине выросла смертность от коронавируса, - МОЗ

В Украине за месяц вырос показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности состоянию на 30 апреля составил 2,5%", - заявили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены.

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