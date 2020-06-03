В Киеве из-за дождей и ветра улучшилось качество воздуха, - лаборатория Срезневского

3 июня, 2020, 17:27

С 26 июня по 1 июня, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе Киева содержание загрязняющих примесей несколько снизилось, чему способствовали частые дожди и порывистый ветер

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

По данным наблюдений на стационарных постах с 26 мая по 1 июня 2020 года в воздухе Киева отмечено превышение допустимых концентраций:

- пыли - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро Святошин) и Бессарабской площади;

- диоксида серы - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Александра Довженко;

- диоксида азота - в 4,3 раза на улице Каунасской; в 3,2-3,9 раза - на улице Семена Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Оболонском и Победы, улице Инженера Бородина; в 2,1-2,8 раза - на других постах города.

- формальдегида - в 2,7 раза - на улице Семена Скляренко; в 1,4-2,0 раза - на других постах города.

"В целом, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города среднесуточное содержание загрязняющих примесей несколько снизилось, чему способствовали погодные условия (частые дожди, порывистый ветер)", - говорится в сообщении.