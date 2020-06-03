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Espreso.tvОбществоВ Киеве создадут мемориал украинских героев, - Минобороны

В Киеве создадут мемориал украинских героев, - Минобороны


фото: ap
Кабинет министров создал организационный комитет, который займется подготовкой и проведением мероприятий по созданию мемориала украинских героев в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер-министр Вадим Пристайко.

Оргкомитету поручено в месячный срок разработать план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Также заявили о необходимости разработать концепцию мемориала и провести конкурс, с последующим определением места мемориала в Киеве.

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