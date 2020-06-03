В Киеве создадут мемориал украинских героев, - Минобороны
3 июня, 2020, 17:58
Кабинет министров создал организационный комитет, который займется подготовкой и проведением мероприятий по созданию мемориала украинских героев в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Председателем оргкомитета назначен вице-премьер-министр Вадим Пристайко.
Оргкомитету поручено в месячный срок разработать план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.
Также заявили о необходимости разработать концепцию мемориала и провести конкурс, с последующим определением места мемориала в Киеве.