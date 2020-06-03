В ЕС назвали приоритеты сотрудничества со странами "Восточного партнерства" после 2020 года, - СМИ

3 июня, 2020, 15:55

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель обратился с письмом к министрам иностранных дел стран, участвующих в программе "Восточного партнерства", в частности к главе МИД Украины Дмитрия Кулебы

Документ есть в распоряжении Радио Свобода .

Там речь идет о долгосрочных планах сотрудничества ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией, Азербайджаном и Беларусью.

По словам Борреля, предварительные консультации "определили пять долгосрочных целей политики после 2020 года: экономика и связь; подотчетность институтов; верховенство закона и безопасность; зеленые и цифровые преобразования; справедливые и инклюзивные общества".

Боррель проинформировал, что из-за связанных с коронавирусной инфекцией ограничений запланированые на июнь мероприятия в рамках "Восточного партнерства" пройдут в режиме видеоконференций: 11 июня состоится совещание на уровне министров иностранных дел, а 18 июня сотрудничество обсудят лидеры стран.