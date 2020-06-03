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Espreso.tvСпортВ Англии футбольные клубы возобновят матчи на две недели раньше, чем планировалось

В Англии футбольные клубы возобновят матчи на две недели раньше, чем планировалось


фото: REUTERS
Английские футбольные клубы получили разрешение на проведение контрольных матчей для подготовки к возобновлению сезона

Об этом сообщает The Telegraph.

Игры будут проводиться или на стадионах или на тренировочных комплексах команд. Вместе с разрешением клубы получили и ряд жестких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстоянии, преодоление которых займет более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за соблюдением правил должны тренеры команд.

Клубы, которые базируются слишком далеко, например "Норвич" или "Ньюкасл", будут вынуждены обращаться к руководству премьер-лиги за получением специального разрешения на длительные поездки.

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