В Англии футбольные клубы возобновят матчи на две недели раньше, чем планировалось

3 июня, 2020, 10:11

Английские футбольные клубы получили разрешение на проведение контрольных матчей для подготовки к возобновлению сезона

Об этом сообщает The Telegraph.

Игры будут проводиться или на стадионах или на тренировочных комплексах команд. Вместе с разрешением клубы получили и ряд жестких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстоянии, преодоление которых займет более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за соблюдением правил должны тренеры команд.

Клубы, которые базируются слишком далеко, например "Норвич" или "Ньюкасл", будут вынуждены обращаться к руководству премьер-лиги за получением специального разрешения на длительные поездки.

Напомним, 28 апреля стало известно, что чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня .

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