В Англии футбольные клубы возобновят матчи на две недели раньше, чем планировалось
Об этом сообщает The Telegraph.
Игры будут проводиться или на стадионах или на тренировочных комплексах команд. Вместе с разрешением клубы получили и ряд жестких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстоянии, преодоление которых займет более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за соблюдением правил должны тренеры команд.
Клубы, которые базируются слишком далеко, например "Норвич" или "Ньюкасл", будут вынуждены обращаться к руководству премьер-лиги за получением специального разрешения на длительные поездки.
- Напомним, 28 апреля стало известно, что чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня .
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