Увидел свет новый роман Юлии Чернинькой "Гильдия мясников. Червоногород"

3 июня, 2020, 09:34

В издательстве "Картуш" увидела свет новая книга Юлии Чернинькой "Гильдия мясников. Червоногород"

В центре сюжета - Мартис Заря - всемирно известный артист балета. После сложной травмы человек приезжает в Залещики, чтобы отдохнуть и написать книгу мемуаров. Почти с перрона он встречает странных людей. Поведение жителей города эксцентрично и загадочно. Все они подчиняются странной организации со скотобойни - "Гильдии мясников". Горожане не любят чужаков. Сотни лет они оберегают свои секреты и теперь так просто не сдадутся. Залещики имеют форму глаза. Таких мест в мире всего три. Это - магическая земля, которая в древних трактатах упоминается, как Терра Окулус. Жизнь в тихом районном центре тянулась спокойно и слаженно, пока не приехал чужак. Но на самом ли деле Мартис там чужак?

"Когда я почитал рукопись, сразу понял - этот роман будет издаваться у нас, - рассказывает директор издательства "Картуш" Дар Лившиц. - Он не привычен для украинского издательского бизнеса, отличается свежестью и легкостью, к тому же, рассчитан на массового читателя. сама автор характеризует его как иронический саспенс. Иронии в романе действительно предостаточно. Она живая, смелая, свежая и хорошо воспринимается".

Новый роман Юлии Чернинькой, как считает украинский режиссер и сценарист Тарас Дронь, очень кинематографичен. "Интересно затертые пределы между современностью и мифом делают роман "Гильдия мясников" по-особому кинематографическим, визуально богатым и часто неожиданным. История осознания своего энергетического начала не оставит равнодушным ни одного читателя, который готов принять себя в непрерывной погоне за чем-то вечным и совершенным", - считает он.



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