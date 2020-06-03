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Espreso.tvОбществоУкрзализныця вернула украинцам около 130 млн грн за билеты на поезда, отмененные из-за карантина

Укрзализныця вернула украинцам около 130 млн грн за билеты на поезда, отмененные из-за карантина

В течение карантина Укрзализныця вернула пассажирам почти 130 млн грн за билеты на поезда, которые отменили из-за введения карантина, возврат средств за неиспользованные билеты продолжается

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В целом пассажирам вернули деньги за 617,3 тыс. билетов, из которых 401,6 тыс. - через интернет и более 215,7 тыс. - через железнодорожные кассы. В Укрзализныце ожидают возврата еще 126,7 тыс. неиспользованных билетов.

В Укрзализныце информируют, что возвращают пассажирам полную стоимость проездных документов на все поезда, которые отменили из-за карантинных ограничений.

Если билет приобрели через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства перечислят в течение 30 дней на банковскую карту, с которой проводили оплату поездки.

Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращают через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно напечатать билет и обратиться с ним в такой отдел. В частности, они есть на железнодорожных вокзалах станции Киев-Пассажирский, Днипро, Львов, Одесса-Главная, Харьков-Пассажирский и Лиман.

Если билет покупали или печатали в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины. Для этого пассажиру нужно иметь оригинал билета и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт и т.д.).

Напомним, 1 июня Укрзализныця открыла продажу билетов в плацкартные вагоны, но в них будет доступна только половина мест.

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