Украинские шахматисты отказались от "матча дружбы" с Россией

3 июня, 2020, 16:41

В Федерации шахмат Украины считают, что в условиях российской агрессии проведение любых "дружеских" матчей или турниров с Россией недопустимо

Об этом заявили Украинские шахматы - Ukrainian Chess в facebook.

В Федерации призвали воздержаться от любых действий, которые могут способствовать проведению "дружеских матчей".

"В связи с запросами и комментариями отмечаем, что позиция Федерации шахмат Украины заключается в том, что в условиях российской агрессии и оккупации украинской территории проведения любых "дружеских" матчей или турниров с Россией является недопустимым. ФШУ призывает членов федерации воздержаться от любых действий, которые могут этому способствовать", - говорится в заявлении исполкома ФШУ.

Очевидно речь идет об онлайн-встрече между шахматистами до 16 лет, которая должна была состояться 27 мая, но была отменена.