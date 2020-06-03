Украинские шахматисты отказались от "матча дружбы" с Россией
3 июня, 2020, 16:41
В Федерации шахмат Украины считают, что в условиях российской агрессии проведение любых "дружеских" матчей или турниров с Россией недопустимо
Об этом заявили Украинские шахматы - Ukrainian Chess в facebook.
В Федерации призвали воздержаться от любых действий, которые могут способствовать проведению "дружеских матчей".
"В связи с запросами и комментариями отмечаем, что позиция Федерации шахмат Украины заключается в том, что в условиях российской агрессии и оккупации украинской территории проведения любых "дружеских" матчей или турниров с Россией является недопустимым. ФШУ призывает членов федерации воздержаться от любых действий, которые могут этому способствовать", - говорится в заявлении исполкома ФШУ.
Очевидно речь идет об онлайн-встрече между шахматистами до 16 лет, которая должна была состояться 27 мая, но была отменена.