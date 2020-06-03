УЕФА дисквалифицировал турецкий топ-клуб из еврокубков

3 июня, 2020, 22:36

"Трабзонспор" отстранен от участия в Лиге чемпионов или Лиге Европы на один год

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА ,

В мае 2016 года УЕФА и "Трабзонспор" заключили мировое соглашение, согласно которому клуб должен был выполнить ряд условий. Иначе он должен был получить годичную дисквалификацию.

Турецкий клуб не выполнил условия, которые были обсуждены, поэтому пропустит один еврокубковый год.

В текущем сезоне "Трабзонспор" идет первым в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. Сезон, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 12 июня, матчем "Трабзонспор" - "Гезтепе".