У Зеленского разрушают децентрализацию, диктуя общинам, как они должны объединяться, - Синютка

3 июня, 2020, 12:48

Нынешняя власть ставит под угрозу реализацию реформы децентрализации

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка во время выступления с трибуны парламента.

"Хочу сказать об обращении, которое поступило к народным депутатам от Львовщины, от сельских и городских глав нашего региона. В этом обращении говорится о региональной проблеме, но эта проблема стала уже общеукраинской. Это проблема реализации курса на децентрализацию в нашей стране", - сказал Синютка.

Он напомнил, что децентрализация - это одна из самых успешных реформ.

"Децентрализация - это та реформа, о которой говорили все кандидаты в депутаты и теперь сегодняшние депутаты, независимо от фракций и групп. Но в исполнение действующей власти процесс децентрализации превращается просто в изнасилование общин. Этот процесс на Львовщине, но вся эта процедура началась здесь в сессионном зале, когда депутаты от монобольшинства своими законотворческими инициативами проигнорировали возможность местных общин влиять на создание общин в регионах", - отметил депутат.

Синютка отметил, что сегодня процесс, который происходит на Львовщине, поставил под реальную угрозу возможности местного самоуправления, возможности общин и их финансовое обеспечение.

"Речь идет в первую очередь о создании крупного Львова. Казалось, кто из украинцев против того, чтобы Львов имел возможности для разрастания, для развития. Это поддерживают все - как жители Львова, так и окружающих общин. Но большую обеспокоенность вызывает процесс, который происходит. В обращении четко указано на отсутствие каких-либо общественных слушаний, любого общественного обсуждения этого процесса. Потому что строительная мафия, которая сегодня руководствуется жаждой наживы, которая застроила уже все, что только возможно во Львове, требует новых земельных участков. А почему протестуют жители ближайших регионов? Потому что они боятся, что 6 млрд долга Львова будет просто возложены на их плечи. Они боятся, что и в их общинах будут ремонтировать 1 км за 260 млн", - добавил Синютка.

"Мы требуем от президента и правительства, чтобы с участием народных депутатов Украины были проведены надлежащие общественные слушания, была соблюдена процедура создания общин, чтобы Львов и Львовщина не творились без тех людей, которые сегодня живут и работают в нашем регионе", - сказал депутат.