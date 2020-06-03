Трамп объявил войну американцам, которые протестуют против убийства темнокожих, - трехкратный олимпийский чемпион

3 июня, 2020, 08:51

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну американцам, которые протестуют против убийства темнокожих

Об этом Энтони написал в Inatagram.

Таким образом баскетболист "Портленд Трэйл Блэйзерс" отреагировал на сообщение Трампа о возможном введении войск в наиболее мятежные города.

"Трамп объявил войну американцам, которые протестуют против убийства темнокожих. При этом человек, который убил Джорджа Флойда, до сих пор не арестован. Америку разрушают и сжигают. Они отказываются даже обвинить офицеров, убили темнокожего на глазах у всего мира. Они, скорее, все потеряют, чем поступят справедливо с темнокожими! Подумайте над этим", - написал Энтони.

36-летний Кармело Энтони является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Напомним, 2 июня американский баскетбольный тренер Грегг Попович назвал Дональда Трампа сумасшедшим идиотом из-за действий президента США о гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

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