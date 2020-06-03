Трамп говорит, что приглашение Путина на встречу G7 - это "вопрос здравого смысла"

3 июня, 2020, 17:58

Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту своей идеи пригласить Россию в этом году на саммит лидеров "Группы семи" в этом году, аргументируя тем, что это - "вопрос здравого смысла"

С таким заявлением глава США выступил на Fox News Radio show, сообщает The Hill.

Трамп отвечал на вопрос ведущего, заслуживает ли президент России Владимир Путин, чтобы его снова приняли в группу мировых лидеров.

"Это не вопрос того, что он сделал, это вопрос здравого смысла", - сказал Трамп.

"У нас есть G7, его там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет", - добавил президент США.

Трамп напомнил о сотрудничестве с Путиным по недавнему нефтяному кризису, когда отрасль находилась в тяжелом состоянии из-за пандемии коронавируса, хотя и признал, что это также принесло пользу России.

Трамп также сказал, что было бы легче договориться о новом ядерном пакте, если бы Путин был за столом переговоров.

США сейчас председательствует в группе стран с развитой экономикой, известной как "Группа семи". Как известно, Россию исключили из группы государств после того, как она незаконно аннексировала украинский Крым.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит G7 в Вашингтоне, при этом он не исключает возвращения РФ в этот формат.

Против возвращения России в G7 сразу же выступили в Британии, заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.

Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо, который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" из-за аннексии украинского Крыма.

Глава дипломатии ЕС Жозепп Боррель также раскритиковал идею приглашения на саммит российского лидера.