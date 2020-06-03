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Espreso.tvОбществоТеплая погода должна замедлить распространение вируса, - Степанов

Теплая погода должна замедлить распространение вируса, - Степанов

Из-за летней погоды темпы распространения COVID-19 могут замедлиться, но решение о карантине будет приниматься с учетом текущих условий

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"По видению наших специалистов, сухая теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса, и у нас может быть снижение соответственно инфицирования и снижение заболеваемости COVID-19", - сказал Степанов.

Впрочем, по его словам, решения о карантине будут приниматься исключительно с учетом текущего состояние дел.

"По карантину мы будем определяться исключительно в тех условиях, в которых мы будем жить, условно говоря, через месяц, какая будет заболеваемость, что будет с показателями, которые введены в стране. Мы живем сейчас в условиях адаптивного карантина, и, как вы можете видеть, все решения, которые принимаются правительством страны, все сбалансированы, аргументированы и понятны", - подчеркнул министр.

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