Суд в Киеве арестовал "минера" моста Метро на два месяца
Соответствующее решение в среду приняла судья Оксана Метелешко, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.
- 1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".
- 1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.
- Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожал взорвать мост Метро
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