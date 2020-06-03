Суд в Киеве арестовал "минера" моста Метро на два месяца

3 июня, 2020, 17:44

Днепровский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, сообщившего о минировании моста Метро в понедельником, 1 июня

Соответствующее решение в среду приняла судья Оксана Метелешко, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.