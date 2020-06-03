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Espreso.tvОбществоСуд обязал ГБР расследовать возможное наличие румынского паспорта у нардепа-"слуги" Дубинского

Суд обязал ГБР расследовать возможное наличие румынского паспорта у нардепа-"слуги" Дубинского

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное следствие относительно вероятного получения народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским румынского гражданства

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

В судебном постановлении от 3 июня говорится, что суд удовлетворил жалобу юриста Института развития региональной прессы (ИРРП) Александра Волошина на бездействие следователя ГБР и обязал зарегистрировать уголовное производство.

После выхода расследования "Слидства.Инфо" о намерении Александра Дубинского получить румынский паспорт, а также шагах, которые он для этого сделал, юрист ИРРП Александр Волошин обратился с заявлением в правоохранительные органы. В заявлении он указал на возможное уголовное преступление народного депутата по статьям "государственная измена" и "использование поддельных документов" и просил правоохранителей начать досудебное расследование.

Госбюро направило это заявление в Офис генерального прокурора, мотивируя это тем, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать Генеральный прокурор. Поэтому юрист ИРРП обратился в суд с жалобой на бездействие следственных ГБР, которую Шевченковский райсуд Киева сегодня удовлетворил.

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