Суд обязал ГБР расследовать возможное наличие румынского паспорта у нардепа-"слуги" Дубинского

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

В судебном постановлении от 3 июня говорится, что суд удовлетворил жалобу юриста Института развития региональной прессы (ИРРП) Александра Волошина на бездействие следователя ГБР и обязал зарегистрировать уголовное производство.

После выхода расследования "Слидства.Инфо" о намерении Александра Дубинского получить румынский паспорт, а также шагах, которые он для этого сделал, юрист ИРРП Александр Волошин обратился с заявлением в правоохранительные органы. В заявлении он указал на возможное уголовное преступление народного депутата по статьям "государственная измена" и "использование поддельных документов" и просил правоохранителей начать досудебное расследование.

Госбюро направило это заявление в Офис генерального прокурора, мотивируя это тем, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать Генеральный прокурор. Поэтому юрист ИРРП обратился в суд с жалобой на бездействие следственных ГБР, которую Шевченковский райсуд Киева сегодня удовлетворил.