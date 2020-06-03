Собеседование на руководителя НСЗУ, который будет отвечать за 100 млрд грн, происходило 10 минут, - Стефанишина

3 июня, 2020, 11:16

Об этом она заявила во время заседания ВР, передает Еспресо.TV.

"Символом реформы здравоохранения является организация, которая называется Нацслужбой здоровья. Это та организация, которая имеет почти весь бюджет системы здравоохранения в этом году. Это почти 100 млрд грн. Я хочу, чтобы все понимали, что сегодня нашу надежду на качественную помощь могут убить. И это делает министр здравоохранения господин Степанов", - сказла Стефанишина.

Нардеп отметила, что присутствовала на собеседованиях на руководителя НСЗУ, и они проводились 10 мин.

"Во-первых, собеседования проводились по 10-15 мин. Вы себе представляете, собеседование на руководителя 100 млрд грн 10 мин? Министр демонстративно не слушал докладчиков. Ему было не интересно, что они докладывают. Потому что он уже решил, кто будет руководить этой службой" , - отметила Стефанишина.

По словам нардепа, когда она пыталась транслировать эти собеседования для людей, то министр выгнал ее из Министерства здравоохранения.

"Он называет срывом собеседований то, что это кто-то хочет транслировать для людей. Этот человек не может занимать эту должность, - отметила Стефанишина.

Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ.

2 июня Степанов сообщил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.

Впоследствии депутат ВР от партии "Голос" Ольга Стефанишина пыталась осуществить прямую трансляцию с процедуры собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья, которую в онлайн-режиме с Минздравом проводил министр Максим Степанов.

Затем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попытки депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной осуществить прямую трансляцию собеседований кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья является способом сорвать конкурс .

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