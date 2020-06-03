Слишком много смертей: архитектор "мягкого карантина" Швеции признал ошибки в противодействии коронавирусу

3 июня, 2020, 17:22

Архитектор шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелл признал: нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших

Об этом сообщает Financial Times.

Тегнелл, государственный эпидемиолог Швеции, согласился сегодня в интервью Шведскому радио, что в стране умерло слишком много людей.

"Если бы мы столкнулись с подобной болезнью, зная то, что знаем о ней сегодня, я думаю, мы должны были бы выбрать средний путь между тем, что сделали Швеция и остальной мир", - заявил он.

Ранее Тегнелл месяцами критиковал введенные другими странами меры карантина и настаивал на преимуществах шведского подхода, несмотря на международное обсуждение высокого числа умерших в стране.

В понедельник правительство Швеции, под давлением оппозиционных политиков, заявило, что создаст комиссию, которая изучит меры по борьбе с коронавирусом, введенные в начале лета.

Настроения в стране начали меняться после того, как ее соседи, Норвегия и Дания, на прошлой неделе открыли границы друг для друга, но не для Швеции. Ранее общественное мнение поддерживало подход Тегнелла, но в последние дни политики и дипломаты говорят об изменениях.

Во время пандемии Швеция придерживалась более мягкого карантинного подхода, чем большинство европейских стран. Она запретила публичные мероприятия для более чем 50 человек и посещения домов престарелых, закрыла университеты и часть школ. Но также Швеция полагалась на добрую волю граждан для обуздания коронавируса.

К мерам, которые не были обязательны, но считалось, что люди прислушаются к рекомендациям властей, принадлежали просьба к лицам, старше 70 лет, и к другим группам риска избегать прямых социальных контактов, призывы регулярно мыть руки, избегать ненужных поездок и практиковать социальное дистанцирование.

Эти меры имели определенное влияние. В частности, сезон гриппа, как считается, закончился быстрее, и кривая коронавируса начала выравниваться. Однако меры не предотвратили смерти более 4 400 человек, что намного выше, чем у скандинавских соседей Швеции, которые ввели строгие карантинные правила.