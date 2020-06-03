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Espreso.tvОбществоШмыгаль просит Раду уволить вице-премьера Пристайко

Шмыгаль просит Раду уволить вице-премьера Пристайко


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проектом постановления №3583 предлагается уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в документе.

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