Шмыгаль просит Раду уволить вице-премьера Пристайко

3 июня, 2020, 14:38

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проектом постановления №3583 предлагается уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в документе.

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