С 1 июня в Киеве заработали 466 детсадов

3 июня, 2020, 13:46

С 1 июня в Киеве начали работу 466 детских садов

Об этом на брифинге сказал Киевский городской глава Виталий Кличко, сообщает Еспресо.TV.

"На сегодняшний день в Киеве работают 466 детских садов. Это те заведения, которые осуществили все необходимые меры для безопасной работы", - сказал Кличко.

По его словам, персонал детских садов прошел инструктаж, как действовать в случае вспышки респираторного заболевания в детском саду. Ежедневно детям на входе и персоналу измеряют температуру. Родителям в группы заходить запрещено.

Кличко рассказал, что на сегодня в детсады в Киеве пошли почти 15 тыс. детей. А до карантина в среднем сады ежедневно посещали более 55 тыс. детей.

"Многие родители, у которых есть возможность оставить детей дома или с родственниками, ни повели детей в сады, чтобы не подвергать их опасности, и я благодарен им за это", - отметил мэр ..

Он сообщил, что в 62 детских садах продолжаются плановые ремонтные работы.

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