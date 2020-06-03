Ryanair планирует возобновить рейсы в Италию из Украины 6 июля

3 июня, 2020, 22:40

Ирландский лоукостер Ryanair планирует 6 июля возобновить рейсы из 4 городов Украины в 4 города Италии

Об этом сообщает Telegram-канал компании

Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

Киев-Рим

Киев-Милан (Бергамо)

Львов-Болонья;

Харьков-Милан (Бергамо)

Одесса-Милан (Бергамо)

Одесса-Болонья.

Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:

Киев-Болонья;

Киев-Катания;

Львов-Милан (Бергамо).

А с 8 июля ожидается возобновление перелетов:

Львов-Рим

Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.