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Espreso.tvОбществоRyanair планирует возобновить рейсы в Италию из Украины 6 июля

Ryanair планирует возобновить рейсы в Италию из Украины 6 июля

Ирландский лоукостер Ryanair планирует 6 июля возобновить рейсы из 4 городов Украины в 4 города Италии

Об этом сообщает Telegram-канал компании

Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

  • Киев-Рим
  • Киев-Милан (Бергамо)
  • Львов-Болонья;
  • Харьков-Милан (Бергамо)
  • Одесса-Милан (Бергамо)
  • Одесса-Болонья.

Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:

  • Киев-Болонья;
  • Киев-Катания;
  • Львов-Милан (Бергамо).

А с 8 июля ожидается возобновление перелетов:

  • Львов-Рим
  • Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

 

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