Ryanair планирует возобновить рейсы в Италию из Украины 6 июля
3 июня, 2020, 22:40
Ирландский лоукостер Ryanair планирует 6 июля возобновить рейсы из 4 городов Украины в 4 города Италии
Об этом сообщает Telegram-канал компании
Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:
- Киев-Рим
- Киев-Милан (Бергамо)
- Львов-Болонья;
- Харьков-Милан (Бергамо)
- Одесса-Милан (Бергамо)
- Одесса-Болонья.
Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:
- Киев-Болонья;
- Киев-Катания;
- Львов-Милан (Бергамо).
А с 8 июля ожидается возобновление перелетов:
- Львов-Рим
- Одесса-Рим.
Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.