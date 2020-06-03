Ракетой за $50 тыс. сбили беспилотник за $10 тыс .: Притула обратился на русском к оккупантам насчет БПЛА, который он купил для ВСУ

3 июня, 2020, 18:50

В видеообращении Сергей Притула по-русски рассказывает, что оккупанты сбили БПЛА "Аист 100", который он купил для нужд разведки

Соответствующее видео шоумен и волонтер Сергей Притула обнародовал на YouTube.

Притула высмеял российских хейтеров, показав им фрагменты видео российского пропагандиста Александра Сладкова, где тот рассказывал, как войска оккупантов сбили беспилотник ВСУ "Аист 100". При этом шоумен указал на противоречивые факты, а также добавил, что по стечению обстоятельств в руках у Сладкова оказался тот беспилотник, который для украинских бойцов купил Притула вместе с волонтерами.

Оккупанты даже заявили, что они сбили летательный аппарат, который стоил украинским налогоплательщикам несколько тыс. долларов.

Притула же ответил, что беспилотник оплатили волонтеры, то есть к государству он не имеет никакого отношения.

Он также добавил, что они сбили беспилотник за $10 тыс. ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Оса", ориентировочная стоимость которого составляет $50 тыс.

Он отметил, что оккупантам волонтеры не помогают, поэтому именно те $50 тыс., которые потратили на приобретение "Осы", забрали у россиян.

Также Сергей Притула отметил, что уже собрал и отправил на замену сбитом "Аисту" новую его модификацию, совместно с литовскими благотворителями.

В комментарии под видео в соцсетях шоумен разместил банковские счета для волонтерской помощи военным.

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