Рада ратифицировала соглашение с Беларусью о реадмиссии

3 июня, 2020, 14:38

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии

Решение ВР приняло на заседании 3 июня, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада поддержала законопроект №0037 о ратификации соглашения между Украиной и Беларусью о реадмиссии.



Соответствующее решение поддержал 271 депутат.

Народные избранники приняли его без обсуждения, выступление имела лишь депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

Она настаивала на том, что Беларусь с 2014 года не поддержала ни одну резолюцию, касающуюся аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.

Так, принятие закона Украины необходимо для ратификации соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии, совершенной 26 октября 2018 г. в городе Гомель.

Согласно законопроекту будет ратифицирован договор, который упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Республики Беларусь в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории Республики Беларусь, обратно в эту страну.

Реадмиссия - это обязательство государств относительно друг друга, закрепленные в международных соглашениях, принять обратно своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одного из государств, являющихся сторонами таких договоров, или лиц, которые прибыли законно, но потеряли основания для легального пребывания.

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