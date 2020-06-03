Рада ратифицировала соглашение с Беларусью о реадмиссии
Решение ВР приняло на заседании 3 июня, передает Еспресо.TV.
Верховная Рада поддержала законопроект №0037 о ратификации соглашения между Украиной и Беларусью о реадмиссии.
Соответствующее решение поддержал 271 депутат.
Народные избранники приняли его без обсуждения, выступление имела лишь депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.
Она настаивала на том, что Беларусь с 2014 года не поддержала ни одну резолюцию, касающуюся аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.
Так, принятие закона Украины необходимо для ратификации соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии, совершенной 26 октября 2018 г. в городе Гомель.
Согласно законопроекту будет ратифицирован договор, который упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Республики Беларусь в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории Республики Беларусь, обратно в эту страну.
- Реадмиссия - это обязательство государств относительно друг друга, закрепленные в международных соглашениях, принять обратно своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одного из государств, являющихся сторонами таких договоров, или лиц, которые прибыли законно, но потеряли основания для легального пребывания.
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