Рада рассмотрит назначение министра образования на следующей пленарной неделе, - нардепка Кравчук
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Нардеп подтвердила, что на заседании Комитета по вопросам образования и науки состоялась встреча с одним из кандидатов на должность министра - Сергеем Шкарлетом, ректором Черниговского университета.
"На фракции мы еще не обсуждали (кандидатуру Шкарлета, - ред.) А у нас есть такая договоренность, что прежде чем выносить на голосование в зал, предстоит встреча с кандидатом, которого рекомендуют. Поэтому, именно по министру образования, думаю, что это будет решаться на следующей пленарной неделе неделе. Не думаю, что это будет выноситься завтра", - сказала Кравчук.
По ее словам, на должность также претендовала заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк, однако она не прошла собеседование у премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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