Рада рассмотрит назначение министра образования на следующей пленарной неделе, - нардепка Кравчук

3 июня, 2020, 20:33

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения главы МОН на следующей пленарной неделе

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Нардеп подтвердила, что на заседании Комитета по вопросам образования и науки состоялась встреча с одним из кандидатов на должность министра - Сергеем Шкарлетом, ректором Черниговского университета.

"На фракции мы еще не обсуждали (кандидатуру Шкарлета, - ред.) А у нас есть такая договоренность, что прежде чем выносить на голосование в зал, предстоит встреча с кандидатом, которого рекомендуют. Поэтому, именно по министру образования, думаю, что это будет решаться на следующей пленарной неделе неделе. Не думаю, что это будет выноситься завтра", - сказала Кравчук.

По ее словам, на должность также претендовала заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк, однако она не прошла собеседование у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

3 июня на сайте Рады появились постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры, Романа Абрамовского - экологии, и Ольги Стефанишин вице-премьером по евроинтеграции.

Арахамия надеется, что 4 июня, Верховная Рада назначит 3 новых министров и вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3199884