Рада приняла за основу законопроект о разрешении менять отчество с 14 лет
Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла на заседании, передает Еспресо.TV.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроет о разрешении менять отчество с 14 лет.
За проект закона проголосовали 247 нардепов.
Так, ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Законопроектом предлагается установить, что:
- изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
- изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
- если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;
- если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд.
Инициатором выступила фракция "Слуга народа".
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