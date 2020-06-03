Рада приняла за основу законопроект о разрешении менять отчество с 14 лет

3 июня, 2020, 13:10

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроет о разрешении менять отчество с 14 лет с согласия родителей

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла на заседании, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроет о разрешении менять отчество с 14 лет.

За проект закона проголосовали 247 нардепов.

Так, ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Законопроектом предлагается установить, что:

- изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;

- изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;

- если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;

- если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд.

Инициатором выступила фракция "Слуга народа".

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