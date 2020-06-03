 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей

Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей


фото: zahid.net
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроет по повышению размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения

За принятие за основу законопроекта ВР проголосовала 3 июня на заседании, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада Украины приняла за основу проект №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".

За законопроект проголосовали 277 нардепов.

Поэтому законопроект предусматривает повышение размера штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной ситуации.

Также предлагается исключить такой вид административного взыскания в виде предупреждения.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы фракции "Слуга народа" - Бакумов Александр, Медяник Вячеслав, Неклюдов Владлен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать