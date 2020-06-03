Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей

3 июня, 2020, 12:45

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроет по повышению размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения

За принятие за основу законопроекта ВР проголосовала 3 июня на заседании, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада Украины приняла за основу проект №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".

За законопроект проголосовали 277 нардепов.

Поэтому законопроект предусматривает повышение размера штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной ситуации.

Также предлагается исключить такой вид административного взыскания в виде предупреждения.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы фракции "Слуга народа" - Бакумов Александр, Медяник Вячеслав, Неклюдов Владлен.

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