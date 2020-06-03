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Espreso.tvОбщество"Спасибо президенту": Трамп похвалил сам себя за подавление беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе

"Спасибо президенту": Трамп похвалил сам себя за подавление беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп поблагодарил себя за обеспечение порядка в охваченных протестами городах страны, в частности, в Вашингтоне и Миннеаполисе

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"В округе Колумбия (Вашингтон, - ред.) не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Замечательная работа, сделанная всеми. Подавляющее сила. Доминирование. Миннеаполис был замечательный (спасибо президенту Трампу!)", - отметил он.

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  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
  • Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.

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