"Спасибо президенту": Трамп похвалил сам себя за подавление беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе
3 июня, 2020, 16:11
Президент США Дональд Трамп поблагодарил себя за обеспечение порядка в охваченных протестами городах страны, в частности, в Вашингтоне и Миннеаполисе
Об этом Трамп написал у себя в Twitter.
"В округе Колумбия (Вашингтон, - ред.) не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Замечательная работа, сделанная всеми. Подавляющее сила. Доминирование. Миннеаполис был замечательный (спасибо президенту Трампу!)", - отметил он.
DC had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.
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