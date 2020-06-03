"Спасибо президенту": Трамп похвалил сам себя за подавление беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе

3 июня, 2020, 16:11

Президент США Дональд Трамп поблагодарил себя за обеспечение порядка в охваченных протестами городах страны, в частности, в Вашингтоне и Миннеаполисе

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"В округе Колумбия (Вашингтон, - ред.) не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Замечательная работа, сделанная всеми. Подавляющее сила. Доминирование. Миннеаполис был замечательный (спасибо президенту Трампу!)", - отметил он.