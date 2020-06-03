"Придется вести жесткие переговоры": Рада может не поддержать новый меморандум с МВФ, - Арахамия

3 июня, 2020, 21:32

Рада может не поддержать проект меморандума следующей программы Международного валютного фонда

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Ничего не затягивается. В чем есть двусмысленность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш, я думаю, уже на следующей неделе он должен быть. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняті ни украинским обществом, ни парламентом. Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа. это программа на будущее. Ее есть время обсудить и вести переговоры", - заявил Арахамия.