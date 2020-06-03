"Не соответствуют нормам": Минздрав не рекомендует купаться на пляжах Одессы

3 июня, 2020, 09:38

В Минздраве провели проверку и сообщили, что на одесских пляжах пробы морской воды не соответствуют нормам

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр при Министерстве здравоохранения.

"По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", - говорится в сообщении.

Пробы морской воды отобрали в конце мая 2020 года. Проверили следующие зоны:

- пляжи Одессы;

- Белгород-Днестровский район,

- Килийский район,

- Татарбунарский район,

- Лиманский район,

- Овидиопольский район.

Всего собрали 98 проб морской воды на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели.

В Минздраве призвали воздержаться от купания в Черном море на пляжах Одессы, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию и предотвратить те заболевания, которые передаются через воду.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав позволит пляжам работать в этом сезоне.

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