"Мы должны не молчать": Репер Alyona Alyona призвала противодействовать полицейскому произволу в Украине

3 июня, 2020, 17:53

Певица Alyona Alyona высказалась о поддержке бунтов в США в украинских соцсетях и заявила, что необходимо обратить внимание на полицейский произвол в Украине

Соответствующее видеообращение певица Alyona Alyona записала в Tik Tok.

"Друзья, всем привет! Хочу, сказать, что сегодня моя лента новостей забита просто черными картинками с хештегом в поддержку американского движения. Как у зарубежных артистов или деятелей, за которыми я слежу, так и у украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет. И, хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать детей, я считаю, что мы должны не молчать об этом, и говорить о том, что наболело у нас", - заявила она.

Певица добавила, что только вместе можно "сделать мир лучшим, а закон действующим".

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