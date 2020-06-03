 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Мы должны не молчать": Репер Alyona Alyona призвала противодействовать полицейскому произволу в Украине

"Мы должны не молчать": Репер Alyona Alyona призвала противодействовать полицейскому произволу в Украине


фото: IPTC
Певица Alyona Alyona высказалась о поддержке бунтов в США в украинских соцсетях и заявила, что необходимо обратить внимание на полицейский произвол в Украине

Соответствующее видеообращение певица Alyona Alyona записала в Tik Tok.

"Друзья, всем привет! Хочу, сказать, что сегодня моя лента новостей забита просто черными картинками с хештегом в поддержку американского движения. Как у зарубежных артистов или деятелей, за которыми я слежу, так и у украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет. И, хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать детей, я считаю, что мы должны не молчать об этом, и говорить о том, что наболело у нас", - заявила она.

Певица добавила, что только вместе можно "сделать мир лучшим, а закон действующим".

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать