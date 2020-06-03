"Может стать очень разрушительной": в ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса

3 июня, 2020, 14:22

В ВОЗ заявили, что вторая волна коронавируса не является неизбежной, но она может стать очень разрушительной, если не принять меры предосторожности

Об этом во время брифинга сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает The Telegraph .

"Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее количество стран снимают ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не лечить эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - отметил он.

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По его словам, необходимо помнить о том, что дела пока идут "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.

"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают и как нам подготовиться", - добавил Клюге.

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Он отметил, что необходимо, во-первых, постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, и, во-вторых, проводить постоянный мониторинг ситуации.