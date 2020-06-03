"Может стать очень разрушительной": в ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса
Об этом во время брифинга сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает The Telegraph .
"Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее количество стран снимают ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не лечить эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - отметил он.
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По его словам, необходимо помнить о том, что дела пока идут "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.
"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают и как нам подготовиться", - добавил Клюге.
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Он отметил, что необходимо, во-первых, постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, и, во-вторых, проводить постоянный мониторинг ситуации.
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