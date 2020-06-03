"Ей очень хотелось шоу": Степанов о попытках Стефанишиной транслировать конкурс на руководителя НСЗУ

3 июня, 2020, 10:33

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Вчера, 2 июня, министр здравоохранения Максим Степанов провел конкурсные собеседования на отбор главы НСЗУ.

"Я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами, подавшими свои кандидатуры на отбор. Конечно, это все происходило максимально в рамках закона, максимально прозрачно. Всех, без исключения, сделали видеозаписи этих собеседований для того, чтобы все без исключения могли посмотреть, как это происходило и почему тот или иной кандидат, который принимал участие, победил и с каким будет заключен соответствующий контракт", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что в рамках этого отбора человек назначается на срок действия карантина.

Степанов отметил, что попытки депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной осуществить прямую трансляцию по процедуре собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья являются способом сорвать конкурс.

"Одна из народных депутатов, которая представляет определенную политическую силу, изъявила желание, насколько я понимаю, сорвать эти собеседования. Такое абсолютно алогичное, непонятное для меня поведение. На все мои просьбы как-то успокоиться, по желанию, можете все снимать, что происходит, ей очень хотелось шоу, хотелось какого-то хайпа", - сказал он.

Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ .

2 июня Степанов сообщил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.

Впоследствии депутат ВР от партии "Голос" Ольга Стефанишина пыталась осуществить прямую трансляцию с процедуры собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья, которую в онлайн-режиме с Минздравом проводил министр Максим Степанов.

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